Ankara Güvenpark’ta gerçekleştirilen bombalı terör saldırında esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, 4 sanığın 37’şer kez ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
FLAŞ Teröristlere darbe ağır ceza
Ankara Güvenpark’ta gerçekleştirilen bombalı terör saldırında esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, 4 sanığın 37’şer kez ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
05 Haziran 2018 Salı 15:17
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