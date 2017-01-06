Flaş... Şehit Feti Sekin ismi ile yaşayacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Fethi Sekin kardeşimiz yaptığı kahramanlıkla büyük bir faciayı önlemiştir. Onun ismini yaşatmak bizim vazifemizdir Şehidimizin isminin bir yere verilip yaşatılması konusunda arkaşlarımız değerlendirmelerini yapıyor" dedi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Fethi Sekin kardeşimiz yaptığı kahramanlıkla büyük bir faciayı önlemiştir. Onun ismini yaşatmak bizim vazifemizdir Şehidimizin isminin bir yere verilip yaşatılması konusunda arkaşlarımız değerlendirmelerini...
06 Ocak 2017 Cuma 12:21
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Fethi Sekin kardeşimiz yaptığı kahramanlıkla büyük bir faciayı önlemiştir. Onun ismini yaşatmak bizim vazifemizdir Şehidimizin isminin bir yere verilip yaşatılması konusunda arkaşlarımız değerlendirmelerini yapıyor" dedi
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