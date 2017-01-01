Flas: Reina'deki Terör saldırısının ardından yaya ve araç trafiğine kapatılan Muallim Naci Caddesi iki yönlü olarak trafiğe açıldı.
Flas: Reina'nın bulunduğu Muallim Naci Caddesi trafiğe açıldı.
Flas: Reina'deki Terör saldırısının ardından yaya ve araç trafiğine kapatılan Muallim Naci Caddesi iki yönlü olarak trafiğe açıldı.
01 Ocak 2017 Pazar 15:06
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