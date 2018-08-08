Ordu Valiliği: Ünye Cevizdere mevkiinde bir tekstil işletmesinde mahsur kalan 165 işçiyi kurtarmak için arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir
FLAŞ / ORDU VALİLİĞİ - 3
Ordu Valiliği: Ünye Cevizdere mevkiinde bir tekstil işletmesinde mahsur kalan 165 işçiyi kurtarmak için arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir
08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:17
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