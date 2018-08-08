Ordu Valiliği: Saat 14.30 itibariyle, ihbar merkezlerimize 115 su baskını ihbarı iletilmiştir. 94 su baskını tahliye edilmiştir.
FLAŞ / ORDU VALİLİĞİ - 2
Ordu Valiliği: Saat 14.30 itibariyle, ihbar merkezlerimize 115 su baskını ihbarı iletilmiştir. 94 su baskını tahliye edilmiştir.
08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:15
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