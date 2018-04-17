CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim sorusuna, "Ana aktörü bir bekleyin. O sözcüydü" dedi.
flaş.. Kılıçdaroğlu, erken seçim sorusuna, "Ana aktörü bir bekleyin. O sözcüydü" dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim sorusuna, "Ana aktörü bir bekleyin. O sözcüydü" dedi.
17 Nisan 2018 Salı 14:52
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