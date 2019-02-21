İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alınacak.
flaş... Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alınacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alınacak.
21 Şubat 2019 Perşembe 11:06
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