flaş... İzmin Manisa karayolu trafiğe kapandı

İzmir Manisa karayolu üzerinde bulunan Sabuncubeli kavşağında yoğun kar yağışı nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kar lastiği olmayan araçlar geri gönderiliyor.
:İzmir Manisa karayolu üzerinde bulunan Sabuncubeli kavşağında yoğun kar yağışı nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kar lastiği olmayan araçlar geri gönderiliyor.
29 Aralık 2016 Perşembe 11:45
İzmir Manisa karayolu üzerinde bulunan Sabuncubeli kavşağında yoğun kar yağışı nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kar lastiği olmayan araçlar geri gönderiliyor.
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