FLAŞ... İşte 60 milyon liranın sahipleri...

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 2796288 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti. Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. 3 İstanbul bir Antalya'lı talihli büyük ikramiyeyi kazandı. 60 milyon 15 milyon olarak 4'e bölündü,



Milli Piyango Sonuçları ikramiye kazanan numaralar belli oluyor | 2017 Milli Piyango çekiliş sonuçları

Hürriyet Haber31 Aralık 2016 - 18:05Son Güncelleme : 31 Aralık 2016 - 23:37

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. Büyük ikramiye için heyecan dorukta. Milli Piyango çekiliş sonuçlarında şuana kadar 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon ve 1 milyon lira ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde ikramiye isabet eden rakamlar



Milli Piyango Sonuçları ikramiye kazanan numaralar belli oluyor | 2017 Milli Piyango çekiliş sonuçları



Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanmaya başlandı. Milli Piyango çekilişinde şuana kadar 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon ve 10 milyon lira ikramiye kazanan numaralar belli oldu. Çekilişin ilk aşamasında 100 bin lira değerinde ikramiye isabet eden numaralar açıklanmıştı. İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde kazandıran numaralar



Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Yılbaşı özel çekilişi" başladı



Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başlayan gündüz bölümü çekilişlerinde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 100 bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi.



100 bin lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilmeye başlandı. Öte yandan, Milli Piyangonun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 60 milyon lira, senenin son saatlerinde sahibini veya sahiplerini bulacak.



Milli Piyango çekiliş sonuçlarında 100 bin lira değerindeki ikramiye için bilet numaraları açıklandı. Çeyrek bilete isabet eden 100 bin liralık ikramiye İstanbul ve İskenderun illerine çıktı.



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10 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA



0550921



2 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE KAZANAN NUMARA



8932892



1 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANAN NUMARA



6835248



500 BİN TÜRK LİRASI ÖDÜL KAZANAN NUMARA



2566180



100 BİN LİRA İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR





3044608, 2948808, 6579442



AMORTİ RAKAMLARI



0 ve 5



SORGULAMA SAYFASI AKTİF EDİLDİĞİNDE BİLETİNİZİ SORUGLAYABİLİRSİNİZ..



Milli Piyango Sonuçları ikramiye kazanan numaralar belli oluyor | 2017 Milli Piyango çekiliş sonuçları



2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak

Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 348 milyon 180 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 60 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 10 milyon, 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon ve 1 adet de 500 bin lira olacak.



2 milyon adet de amortinin verileceği özel çekilişte, tüm biletlerin satılması halinde dağıtılacak ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 269'a ulaşacak. Bütün biletlerin satılması kaydıyla da 348 milyon 180 bin liralık ikramiye dağıtılacak.



YIRTILMIŞ BİLETLERE ÖDEME YAPILIR MI?



Milli Piyango yılbaşı çekilişinin tamamlanmasının ardından biletlerine ikramiye isabet eden vatandaşlar, bu ikramiyeleri nasıl tahsil edebileceklerini merak etmeye başladı. Ellerindeki biletin başına talihsiz olaylar gelen ikramiye sahipleri ise bu biletin tahsil edilip edilmeyeceğini araştırdı. Konuyla ilgili resmi İnternet sitesi üzerinden bilgilendirme yapan Milli Piyango İdaresi (MPİ), bilete ikramiye ödenebilmesi için gerekli koşulları sıraladı. İşte, tahrip olmuş biletlere ikramiye ödenebilmesi için MPİ'nin sıraladığı koşullar;



-İkramiye almayı hak eden biletin, çekiliş tarihi, ikramiye seri numarası, fiyat ve küpür dahil kendisini gösterir nitelikte olması hali,



-Yukarıdaki koşulları taşıyan biletlerden, ikramiye numaraları dışında kalan yerleri yırtılmış ya da kopmuş olan ve bu kopan parçaları hala bulunan biletlere, MPİ veya satış merkezleri tarafından yapılan inceleme sonrasında ikramiye ödemesi yapılabilecek. Ayrıca, idarenin açıkladığı şartlar doğrultusunda 'ödendi damgası' sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmeyecek.





MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!



Sonuçlar açıklandığında nelere dikkat edilmeli.. Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir. Sonuçlar ayın 9'unda, 19'unda ve 29'unda ve özel günlerde yapılır. En büyük ikramiyeyi yılbaşında vermekterdir. Milli Piyango sonuçlarına göre biletine ikramiye kazanan vatandaşlar son üç rakama kadar olan ikramiyeleri bayilerden alabilirler. Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler. Sonuçlara göre ikramiye kazananlar bir yıl içerisinde bu parayı almak zorundular aksi halde zamanaşımına uğrar ve ödemesi yapılmaz. Dikkat etmeniz gereken diğer bir konu ise ikramiye gören biletin zarar görmemesidir. İkramiye vuran bilete ödeme yapılabilmesi için biletin herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek bir durumda olması gerekmektedir.İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.



MİLLİ PİYANGO BİLETİNE İKRAMİYE ÇIKTIĞINDA NASIL TEMİN EDİLECEK?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.