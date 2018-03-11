flaş... İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli

Yoğun sisin yeniden etkili olması nedeniyle Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Eminönü-Adalar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri yapılamıyor.
Yoğun sisin yeniden etkili olması nedeniyle Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Eminönü-Adalar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri yapılamıyor.
11 Mart 2018 Pazar 12:54
Yoğun sisin yeniden etkili olması nedeniyle Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Eminönü-Adalar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri yapılamıyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:36
|06:59
|13:05
|16:21
|18:58
|20:16