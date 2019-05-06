İçişleri Bakanlığı: Yeni dönemde kimlik, ehliyet, pasaport almak için başvuranlar, başvurduğu günde randevu alabilecek.
flaş... İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama...
İçişleri Bakanlığı: Yeni dönemde kimlik, ehliyet, pasaport almak için başvuranlar, başvurduğu günde randevu alabilecek.
06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:35
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