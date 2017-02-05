TSK: Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Gaziantep ve Kilis'teki birlikleri denetledi, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.
FLAŞ.. i Akar Gaziantep ve Kilis'teki birlikleri denetledi
TSK: Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Gaziantep ve Kilis'teki birlikleri denetledi, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.
05 Şubat 2017 Pazar 16:54
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.