FLAŞ... Hulusi AKAR, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye’deki güvenlik sorunları ve terör örgütleriyle mücadele konularında devam eden görüşmelerle ilgili olarak fikir alışverişinde...

02 Haziran 2018 Cumartesi 11:29