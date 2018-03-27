Hatay Valisi Erdal Ata, Amanoslar'da çıkan çatışmada yaralanan askerin şehit olduğunu açıkladı.
flaş... Hatay'den acı haber: 1 Asker Şehit
Hatay Valisi Erdal Ata, Amanoslar'da çıkan çatışmada yaralanan askerin şehit olduğunu açıkladı.
27 Mart 2018 Salı 11:10
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