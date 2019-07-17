: İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkez ilçe kırsalında, bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
FLAŞ... Hakkaki kısalında operasyon: 2 terörist öldürüldü
: İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkez ilçe kırsalında, bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:02
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