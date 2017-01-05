Flaş haber... 31 ilde 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 31 ilde devam eden ve 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verilen 2010 KPSS operasyonu kapsamında, 74 kişi gözaltına alındı



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 yılındaki KPSS öncesinde soruların çalınmasıyla ilgili olarak yapılan 10’uncu aşama operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif olarak yer aldıkları ve FETÖ mensubu oldukları tespit edilen 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli operasyonun, 31 ilde devam ettiği öğrenildi.



KPSS soruşturmasını sürdüren Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif şekilde yeraldıkları ve terör örgütü FETÖ mensubu oldukları tespit edilen 105 asker eşi kadın şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin ikisinin eşinin albay, 14'ünün yarbay, 40'ının binbaşı, 40'ının yüzbaşı, 4'ünün üsteğmen eşi olduğu öğrenildi.



Şüphelilerin terör örgütü FETÖ'ye himmet, para transferleri, FETÖ tepe yönetimi ile irtibat ve Bank Asya'da para hareketi ile suçlandıkları öğrenildi.



Soruşturma dosyasında şüphelilerin genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına ait soruları sınavdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli delil bulunduğu belirtildi. Ankara 29, İstanbul 21, İzmir 5 kişi olmak üzre Türkiye genelinde 31 ilde operasyon yapılıyor.



'BYLOCK' ŞÜPHELİLERİ DE GÖZALTINDA



Şüpheliler arasında; eşlerinin FETÖ’ye himmet para transferleri bulunanlar, FETÖ tepe yönetimiyle irtibatı bulunanlar, Bank Asya’da para artışı hareketi olanlar ve Bylock kullananlar olduğu da belirtildi. Dosya kapsamına göre, şüphelilerin Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri Sınavına ait soruları, sınavdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli deliller bulundu. Soruşturma kapsamında; Ankara’da 29, İstanbul’da 21, İzmir’de 5 kişi olmak üzere Türkiye genelinde 31 ilde operasyon yapıldığı öğrenildi.

