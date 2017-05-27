: Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'nde, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı
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: Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'nde, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı
27 Mayıs 2017 Cumartesi 22:24
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