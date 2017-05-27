: Ankara Kalecik ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre Kalecik ilçesinde 8 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi deyaralandı.
flaş
: Ankara Kalecik ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre Kalecik ilçesinde 8 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi deyaralandı.
27 Mayıs 2017 Cumartesi 08:43
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.