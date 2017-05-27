: Ankara Kalecik ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.
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: Ankara Kalecik ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.
27 Mayıs 2017 Cumartesi 08:39
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