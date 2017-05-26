: Batman'ın Kozluk İlçesi'nde askeri karakola malzeme taşıyan sivil bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Flaş
: Batman'ın Kozluk İlçesi'nde askeri karakola malzeme taşıyan sivil bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
26 Mayıs 2017 Cuma 20:30
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.