: Darbe Girişimi Meclis Araştırma Komisyonu'na sunulan MİT Raporu'ndan : Genelkurmay Başkanı ile MİT Müşteşarı'nın görüşmesi üzerine darbenin saat 20.30 civarına alındığı belirtilmiştir

"Örgüt mensuplarınca daha sonra verilen ifadelerde 'MİT Müşteşarı'nın Genelkurmay Karargahı'na gelmesi ve akabinde Genelkurmay Başkanı tarafından tüm askeri uçuşlar ile Ankara Garnizonu'ndaki askeri intikallerin ikinci bir emre kadar durdurulması üzerine darbe girişiminin başlama zamanının 16.07.2016 saat 03.00'ten 15 Temmuz 2016 saat 20.30 civarına alındığı' belirtilmiştir. "