: Hakkari Çukurca ilçesi kırsalında teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit , 2 asker yaralandı
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: Hakkari Çukurca ilçesi kırsalında teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit , 2 asker yaralandı
26 Mayıs 2017 Cuma 10:17
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