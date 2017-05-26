:Eski Rektör Kurtcephe FETÖ'den gözaltında
AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) eski Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alındı.
:Eski Rektör Kurtcephe FETÖ'den gözaltında AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) eski Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alındı.
26 Mayıs 2017 Cuma 09:52
:Eski Rektör Kurtcephe FETÖ'den gözaltında
AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) eski Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alındı.
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