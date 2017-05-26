: Ağrı Valiliği: Van'ın Çaldıran İlçesi Tendürek dağı bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 29 terörist etkisiz hale getirildi.
Flaş
: Ağrı Valiliği: Van'ın Çaldıran İlçesi Tendürek dağı bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 29 terörist etkisiz hale getirildi.
26 Mayıs 2017 Cuma 01:17
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