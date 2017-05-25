: TSK : Kuzey Irak Metina bölgesine düzenlenen ikinci hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'a yükseldi.
İLK HAVA GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ
: TSK : Kuzey Irak Metina bölgesine düzenlenen ikinci hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'a yükseldi. İLK HAVA GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ
25 Mayıs 2017 Perşembe 19:11
: TSK : Kuzey Irak Metina bölgesine düzenlenen ikinci hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'a yükseldi.
İLK HAVA GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:19
|05:30
|13:11
|17:10
|20:35
|22:27