muhabirine bilgi veren Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Manchester saldırganı Salman Abedi'nin, yabancı bir havayolu şirketinin transit yolcusu olarak Türkiye üzerinden Almanya'ya gittiğinin belirlendiğini bildirdiler.
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muhabirine bilgi veren Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Manchester saldırganı Salman Abedi'nin, yabancı bir havayolu şirketinin transit yolcusu olarak Türkiye üzerinden Almanya'ya gittiğinin belirlendiğini bildirdiler.
25 Mayıs 2017 Perşembe 18:56
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