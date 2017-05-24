: Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kato dağında devam eden operasyonda 1 polis şehit oldu 2 polis yaralandı.
FLAŞ
: Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kato dağında devam eden operasyonda 1 polis şehit oldu 2 polis yaralandı.
24 Mayıs 2017 Çarşamba 20:37
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