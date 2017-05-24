: Makamında uğradığı silahlı saldırı olayında ağır yaralanan Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen hayatını kaybetti
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: Makamında uğradığı silahlı saldırı olayında ağır yaralanan Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen hayatını kaybetti
24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:55
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