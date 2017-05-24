: TBMM'de yapılan AK Parti'nin kapalı grup toplantısında AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım seçildi
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: TBMM'de yapılan AK Parti'nin kapalı grup toplantısında AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım seçildi
24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:43
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