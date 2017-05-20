Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre, saat 14:05'te merkez üssü Erzincan Işıkpınar olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre, saat 14:05'te merkez üssü Erzincan Işıkpınar olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
20 Mayıs 2017 Cumartesi 14:14
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