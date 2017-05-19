Hakkında gözaltı kararı bulunan ve sabahtan bu yana İzmir'deki evinde bekleyen Sözcü gazetesi muhabiri Gökmen Ulu'nun evinde polisin arama başlattığı bildirildi
flaş
Hakkında gözaltı kararı bulunan ve sabahtan bu yana İzmir'deki evinde bekleyen Sözcü gazetesi muhabiri Gökmen Ulu'nun evinde polisin arama başlattığı bildirildi
19 Mayıs 2017 Cuma 18:01
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.