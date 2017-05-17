: Tunceli - Ovacık Karayolu'ndaki polis kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlemek isteyen terörist öldürüldü
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: Tunceli - Ovacık Karayolu'ndaki polis kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlemek isteyen terörist öldürüldü
17 Mayıs 2017 Çarşamba 16:23
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