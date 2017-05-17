Konya'da koca dehşeti: 3 ölü
Konya'da ikamet eden Erdal Atlı belirlenemeyen nedenle, kayınpederinin evinde eşi Yasemin Atlı, kayınpederi Behram Yıldız ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'ı, evde tüfekle ateş ederek öldürdü.
Konya'da koca dehşeti: 3 ölü Konya'da ikamet eden Erdal Atlı belirlenemeyen nedenle, kayınpederinin evinde eşi Yasemin Atlı, kayınpederi Behram Yıldız ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'ı, evde tüfekle ateş ederek öldürdü.
17 Mayıs 2017 Çarşamba 10:22
Konya'da koca dehşeti: 3 ölü
Konya'da ikamet eden Erdal Atlı belirlenemeyen nedenle, kayınpederinin evinde eşi Yasemin Atlı, kayınpederi Behram Yıldız ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'ı, evde tüfekle ateş ederek öldürdü.
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