: Elazığı'ın Karakoçan İlçesi'nde otobüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü 20 kişi yaralandı.
FLAŞ
: Elazığı'ın Karakoçan İlçesi'nde otobüsün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü 20 kişi yaralandı.
17 Mayıs 2017 Çarşamba 07:46
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