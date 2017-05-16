Hakkari Valiliği: Hakkâri İli Merkez İlçe Oğul Köyü kırsalında 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir
Hakkari Valiliği: Hakkâri İli Merkez İlçe Oğul Köyü kırsalında 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir
Hakkari Valiliği: Hakkâri İli Merkez İlçe Oğul Köyü kırsalında 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir
16 Mayıs 2017 Salı 23:28
Hakkari Valiliği: Hakkâri İli Merkez İlçe Oğul Köyü kırsalında 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir
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