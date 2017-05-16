: TSK : Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde bulunan PKK hedeflerine düzenlenen hava harekatında ilk tespitleri göre 11 terörist etkisiz hale getirildi
HAVA HAREKATI GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLİYOR
: TSK : Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde bulunan PKK hedeflerine düzenlenen hava harekatında ilk tespitleri göre 11 terörist etkisiz hale getirildi HAVA HAREKATI GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLİYOR
16 Mayıs 2017 Salı 18:51
: TSK : Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde bulunan PKK hedeflerine düzenlenen hava harekatında ilk tespitleri göre 11 terörist etkisiz hale getirildi
HAVA HAREKATI GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLİYOR
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:32
|05:37
|13:11
|17:07
|20:27
|22:14