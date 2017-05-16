: 15 Temmuz 2016 darbe girişimi olayında aktif olarak bulunduğu tespit edilen 3 SAT komandosu yurt dışına çıkma istediği sırada, İstanbul-Edirne Otoyolu'nun Edirne gişeler çıkışında arazi kısmında tespit edilerek yakalandı.
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: 15 Temmuz 2016 darbe girişimi olayında aktif olarak bulunduğu tespit edilen 3 SAT komandosu yurt dışına çıkma istediği sırada, İstanbul-Edirne Otoyolu'nun Edirne gişeler çıkışında arazi kısmında tespit edilerek yakalandı.
16 Mayıs 2017 Salı 11:01
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