: Türkiye Barolar Birliği (TBB) 34'üncü Olağan Genel Kurulu'nun kesin olmayan sonuçlarına göre, Metin Feyzioğlu, 419 oyla yeniden TBB başkanlığına seçildi.
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: Türkiye Barolar Birliği (TBB) 34'üncü Olağan Genel Kurulu'nun kesin olmayan sonuçlarına göre, Metin Feyzioğlu, 419 oyla yeniden TBB başkanlığına seçildi.
14 Mayıs 2017 Pazar 17:51
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