:BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'ndeki Çelebi Limanı'nda, Ali Ağa adlı genel kargo gemisi, yükleme yapıldığı sırada yan yattı. Olayda gemi mürettabatı ve liman görevlileri olmak üzere 12 kişi hafif yaralandı, yaralılardan 10'u ayakta tedavi edilirken 2' si hastaneye kaldırıldı
:BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'ndeki Çelebi Limanı'nda, Ali Ağa adlı genel kargo gemisi, yükleme yapıldığı sırada yan yattı. Olayda gemi mürettabatı ve liman görevlileri olmak üzere 12 kişi hafif yaralandı, yaralılardan 10'u ayakta tedavi edilirken 2' si hastaneye kaldırıldı