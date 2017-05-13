: Muğla'da, yerli turistlerin içinde bulunduğu tur midibüsünün şarampole devrildiği kazada 17 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
KAZA YERİNDEN CANLI YAYINDAYIZ
: Muğla'da, yerli turistlerin içinde bulunduğu tur midibüsünün şarampole devrildiği kazada 17 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi. KAZA YERİNDEN CANLI YAYINDAYIZ
13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:44
: Muğla'da, yerli turistlerin içinde bulunduğu tur midibüsünün şarampole devrildiği kazada 17 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
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