Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aziziye İlçesi'nde, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aziziye İlçesi'nde, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11 Mayıs 2017 Perşembe 21:17
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aziziye İlçesi'nde, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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