: TSK : Diyarbakır Lice ile Bingöl Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda toplam 19 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
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: TSK : Diyarbakır Lice ile Bingöl Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda toplam 19 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
09 Mart 2017 Perşembe 11:58
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