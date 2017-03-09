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TSK : Dün 17.36-19.38 saatleri arasında, Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde PKK tarafından silah mevzisi, korugan ve barınma alanı olarak kullanılan 6 hedef Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı ile ateş altına...

09 Mart 2017 Perşembe 11:38