flaş : : TSK: Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi. PKK'ya ait çok sayıda hedef ateş altına alınarak imha edildi
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
flaş : : TSK: Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi. PKK'ya ait çok sayıda hedef ateş altına alınarak imha edildi GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
08 Mart 2017 Çarşamba 10:24
flaş : : TSK: Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi. PKK'ya ait çok sayıda hedef ateş altına alınarak imha edildi
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