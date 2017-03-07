; Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw televizyonunda verilen habere göre; "Irak güvenlik güçleri Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasını IŞİD' ten aldı"
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; Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw televizyonunda verilen habere göre; "Irak güvenlik güçleri Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasını IŞİD' ten aldı"
07 Mart 2017 Salı 10:36
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