: Hatay'da 'uçak düştü' ihbarı (1)



HATAY'ın Samandağ İlçesi'nde bir savaş uçağının düştüğü ve pilotların paraşütle atladığı ihbarı yapıldı.

İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi kırsalına saat 18.30 sıralarında büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen köylüler jandarmaya bilgi verdi. İddiaya göre, Amanos Dağları eteklerindeki kırsal alana bir savaş uçağı düştüğü pilotlarının da paraşütle atladığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.