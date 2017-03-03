:Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada başlatılan operasyonlar kapsamında 2. bir emre kadar 20 köy ve bağlantılı mezra yolu yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
FLAŞ
:Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada başlatılan operasyonlar kapsamında 2. bir emre kadar 20 köy ve bağlantılı mezra yolu yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
03 Mart 2017 Cuma 19:13
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