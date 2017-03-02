:Kandilli Rasathanesi, Merkezüssü Adıyaman Samsat' ta 5.8 lik depremin ardından saat 14.24 te 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiğini bildirdi
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:Kandilli Rasathanesi, Merkezüssü Adıyaman Samsat' ta 5.8 lik depremin ardından saat 14.24 te 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiğini bildirdi
02 Mart 2017 Perşembe 15:04
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