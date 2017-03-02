YURT; AFAD: Saat 14.20 ' de Merkezüssü Adıyaman Samsat olan 4.1 büyüklyüğünde bir dehrem daha meydana geldi
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YURT; AFAD: Saat 14.20 ' de Merkezüssü Adıyaman Samsat olan 4.1 büyüklyüğünde bir dehrem daha meydana geldi
02 Mart 2017 Perşembe 14:40
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