: Gaziantep Valiliği : DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda DEAŞ'lı 3 canlı bomba yakalandı. DEAŞ'lı 3 canlı bomba tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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: Gaziantep Valiliği : DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda DEAŞ'lı 3 canlı bomba yakalandı. DEAŞ'lı 3 canlı bomba tutuklanarak cezaevine gönderildi.
28 Şubat 2017 Salı 17:37
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